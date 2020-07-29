Минск официально сообщил РФ о задержании россиян

Источник: Корреспондент.net

Посольство Российской Федерации в Беларуси получило от Министерства иностранных дел Беларуси официальное уведомление о задержании в республике 32 граждан России. Об этом в среду, 29 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

"Посольством получено от главного консульского управления МИД РБ официальное уведомление о задержании в республике 32 граждан России", - говорится в сообщении.