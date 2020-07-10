10.07.2020
Минские соглашения могут менять лидеры "нормандии"
Источник: Корреспондент.net
Менять формат минских переговоров могут только лидеры "нормандской четверки". Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, пишет РБК-Украина.
"Решение о том, что Минск "родился" было принято на уровне Нормандского формата, соответственно только в этих консультациях могут приниматься любые другие решения связанные с Минском. ТКГ - это технический и логистический центр, задача которого контактировать по возникающим вопросам, но все решения должны и могут приниматься только лидерами Нормандского формата", - сказал Резников.
По его словам, "нормандская встреча" может пройти и в заочном формате, если на это согласятся лидеры стран-участниц. При этом консультации реалистично провести в сентябре после выполнения обязательств саммита в Париже. Но только "при наличии взаимной воли всех участвующих в этом процессе".
Еще Резников отметил, что ряд пунктов минских соглашений от февраля 2015 года не соответствуют сегодняшним реалиям. Подразумевается то, что в документе обозначены уже неактуальные даты выполнения договоренностей, линия разграничения, и порядок проведения выборов в ОРДЛО до возобновления контроля Украины над своей границей.
"Есть масса вещей, которые сегодня уже не работают, и поэтому стороны в Минске не могут договориться априори. В том числе об этом говорят и наши европейские партнеры, начиная с фразы канцлера Германии фрау Меркель о том, что Минск не высечен на камне. Ничего нового я не сказал", - добавил вице-премьер.
Новости раздела
Мир
10.07.2020
Горячая Америка. Пэрис Хилтон идет в президенты
На американских выборах увеличивается количество неожиданных кандидатов в президенты, вслед за Канье Уэстом побороться за Белый Дом собралась Пэрис Хилтон.
Мир
10.07.2020
Продажи нефти в мире упали до минимума за девять лет
Рекордное сокращение нефтедобычи произошло благодаря выполнению сделки ОПЕК+ ее участниками.
Мир
10.07.2020
Ермак рассказал о "непростой" встрече в Берлине
Глава Офиса президента рассказал о результатах встречи политсоветников нормандского формата в Берлине.
Мир
10.07.2020
Минские соглашения могут менять лидеры "нормандии"
Уже в сентябре реально провести "нормандскую встречу" в заочном формате, сказал вице-премьер.
Мир
07.07.2020
В Эстонии тонны клубники сгнили на полях из-за нехватки рабочих
Министр финансов Мартин Хельме заявил, что правительство все сделало правильно, запретив въезд заробитчанам.
Мир
06.07.2020
Верховный суд США разрешил штатам штрафовать "неверных" выборщиков
Верховный суд США узаконил негласное правило, по которому выборщики от того или иного штата должны голосовать за кандидата в президенты, победившего в этом штате. Ослушавшиеся могут подвергнуться наказанию.
Мир
06.07.2020
Лондон объявил о санкциях против россиян
Великобритания впервые после выхода из Евросоюза самостоятельно вводит санкции по делу Магнитского.
Мир
05.07.2020
СМИ: Индия стала третьей в мире по заражению COVID
Страна с минимальным отрывом обогнала Россию по общему числу случаев коронавируса, уступая только США и Бразилии.
Мир
03.07.2020
Ряд стран переживает второй пик COVID-19 − ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения объяснили, чем отличается новый пик коронавируса от второй волны.
Мир
01.07.2020
Вторая пандемия. В КНР нашли штамм опасного гриппа
Ученые идентифицировали у свиней патоген, обладающий серьезным потенциалом к возникновению пандемии.
Мир
20.06.2020
В России уже больше восьми тысяч жертв пандемии
В РФ выявили почти 577 тысяч случаев коронавирусной инфекции. По этому показателю страна уверенно занимает третье место в мире.