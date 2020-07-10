Минские соглашения могут менять лидеры "нормандии"

Источник: Корреспондент.net

Менять формат минских переговоров могут только лидеры "нормандской четверки". Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, пишет РБК-Украина.

"Решение о том, что Минск "родился" было принято на уровне Нормандского формата, соответственно только в этих консультациях могут приниматься любые другие решения связанные с Минском. ТКГ - это технический и логистический центр, задача которого контактировать по возникающим вопросам, но все решения должны и могут приниматься только лидерами Нормандского формата", - сказал Резников.

По его словам, "нормандская встреча" может пройти и в заочном формате, если на это согласятся лидеры стран-участниц. При этом консультации реалистично провести в сентябре после выполнения обязательств саммита в Париже. Но только "при наличии взаимной воли всех участвующих в этом процессе".

Еще Резников отметил, что ряд пунктов минских соглашений от февраля 2015 года не соответствуют сегодняшним реалиям. Подразумевается то, что в документе обозначены уже неактуальные даты выполнения договоренностей, линия разграничения, и порядок проведения выборов в ОРДЛО до возобновления контроля Украины над своей границей.

"Есть масса вещей, которые сегодня уже не работают, и поэтому стороны в Минске не могут договориться априори. В том числе об этом говорят и наши европейские партнеры, начиная с фразы канцлера Германии фрау Меркель о том, что Минск не высечен на камне. Ничего нового я не сказал", - добавил вице-премьер.