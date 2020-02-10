Минюст занялся ликвидацией "партий-призраков"

Источник: Корреспондент.net

Министерство юстиции хочет ликвидировать 48 партий, которые глава ведомства Денис Малюська назвал "призраками".

В связи с этим Минюст подал в Окружной административный суд Киева 48 исков об аннулировании регистрационных свидетельств партий.

В ведомстве обосновывают свои иски тем, что в каждом случае ответчик - партия, которая не выдвигала своих кандидатов на выборах президента Украины и депутатов в течение 10 лет.

Среди ответчиков, в частности, - партии Трудовая Украина, Организация украинских националистов, Гражданская партия Пора, Социал-демократическая партия Украины, Блок оппозиционных сил.

Всего в Украине насчитывается 349 политических партий.