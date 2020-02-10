10.02.2020
Минюст занялся ликвидацией "партий-призраков"
Источник: Корреспондент.net
Министерство юстиции хочет ликвидировать 48 партий, которые глава ведомства Денис Малюська назвал "призраками".
В связи с этим Минюст подал в Окружной административный суд Киева 48 исков об аннулировании регистрационных свидетельств партий.
В ведомстве обосновывают свои иски тем, что в каждом случае ответчик - партия, которая не выдвигала своих кандидатов на выборах президента Украины и депутатов в течение 10 лет.
Среди ответчиков, в частности, - партии Трудовая Украина, Организация украинских националистов, Гражданская партия Пора, Социал-демократическая партия Украины, Блок оппозиционных сил.
Всего в Украине насчитывается 349 политических партий.
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