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24.02.2020

Минздрав готов к новой эвакуации из Китая

Источник: Корреспондент.net

Украина готова провести еще одну эвакуацию граждан из Китая, заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в понедельник, 24 февраля.

"Мы готовы к еще одной эвакуации наших граждан, сейчас МИД ведет работу с гражданами, которые находятся в китайской провинции Хубэй, и выясняет, есть ли желание и готовы ли они к эвакуации на территорию Украины", - сказал он.

"Если такое желанием будет высказано, то, я думаю, правительство сделает все, чтобы быстро и качественно их доставить. События, которые происходили неделю назад, не повторятся", - заверил Ляшко.

Он также сообщил, что все, кто работают в обсерваторе в Полтавской области, обеспечены необходимыми средствами защиты.

Ляшко заверил, что у эвакуированных в Полтавской области никаких симптомов острого респираторного заболевания нет.

В свою очередь, глава Госупогранслужбы Сергей Дейнеко заверил, что случаи, когда прибывающие в Украину граждане будут отказываться проходить температурную проверку, будут преданы огласке.

"Если человек откажется проходить обследование, мы сделаем это публичным, сделаем стрим, доведем до общества, пусть его за пределами пункта пропуска встречают наши активные граждане, и забирают сами у него анализы, и отвозят куда захотят", - подчеркнул он.

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