Минздрав купил 90 тысяч тестов на COVID-19

Источник: Корреспондент.net

Минздрав Украины приобрел большую партию быстрых тестов на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook в среду, 11 марта.

Отмечается, что всего закуплено 19600 упаковок тестов и это позволит протестировать более 90 тысяч человек.

"Мы закупаем быстрые тесты на грипп А+В (для исключения гриппа и перехода на исследования коронавируса), набор реагентов для выявления коронавируса и быстрые тест-системы на COVID-19, которые позволят проводить исследования непосредственно у постели больного", – говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что тест-системы производства Германии для выявления COVID-19 дополнительно направлены в восемь регионов Украины. Это позволит осуществлять тестирование на местном уровне.

"Это ускорит процесс проведения проверки на COViD-19. По состоянию на сейчас вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья полностью справляется с существующими образцами", – отметили в Минздраве.

Утверждается, что тесты уже доставлены или будут доставлены в ближайшие дни в Житомир, Тернополь, Днепр, Винницу, Киев, Ровно, Львов, Запорожье.

При этом количество направленных в регионы тест-систем не уточняется.

В настоящее время прием заказа на закупку тест-систем от других областей продолжается. Все тесты сертифицированы ВОЗ. Наборы разработаны с максимально возможным профилем выявления для достоверного определения данного вида коронавируса.