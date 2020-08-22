Минздрав обновил перечень стран "красной зоны"

Источник: Корреспондент.net

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по уровню заболеваемости коронавирусом COVID-19. В красной зоне 65 государств, сообщает Государственное агентство развития туризма Украины на своей странице в Facebook в субботу, 22 августа.

Отмечается, что Албания и Черногория для украинских туристов перенесены в "красную" зону. При этом Болгария, Египет, Турция и Хорватия – находятся в "зеленой" зоне. Также страны "зеленой зоны" вошли Россия, Франция, Сербия, Швеция и сама Украина.

Госагентство по туризму напоминает, что после возвращения из отдыха в странах «красной" зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложении «Дий вдома». Досрочном прекращении самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.

Обсервации не подлежат лица, прибывшие из стран "красной" зоны, если они имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведено не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.

Иностранцам обязательно иметь страховой полис, покрывающий COVID-19.