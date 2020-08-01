Найти

01.08.2020

Минздрав объяснил раздел Украины на зоны

Источник: Корреспондент.net

В решении о продлении в Украине адаптивного карантина по новым правилам и в распределении регионов соответственно уровню распространения коронавируса COVID-19 нет политического подтекста. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщается на сайте МОЗ в субботу, 1 августа.

По словам министра, определение уровня распространения COVID-19 в каждом конкретном регионе происходит автоматически, без влияния человеческого фактора.

При этом ограничения в регионах будут вводиться исключительно с учетом определенных показателей. Степанов добавил, что Центральная комиссия ТЭБ и ЧС по пятницам будет анализировать ситуацию в стране для определения уровня распространения болезни в каждой конкретной административно-территориальной единице. Переход региона из одной в другую зону опасности возможен при условии ухудшения ситуации в течение пяти дней подряд.

"Мы честно говорим, какова ситуация в том или ином регионе. Мы показываем цифры, в связи с чем нужно вводить зеленый или желтый, или красный уровни. В Министерстве здравоохранения нет ни одного намека на политику. Единственный приоритет – здоровье и безопасность украинцев. Там четко все систематизировано, нет человеческого фактора. Есть цифры, которые отражают реальную опасность, которая есть в том или ином регионе", – сказал Степанов.

Новости раздела
Украина
01.08.2020
Минздрав ухудшил прогноз по коронавирусу в Украине
Украина из "зеленого" перешла в "желтый" сценарий распространения инфекции. Ожидается до 4000 летальных случаев.
Украина
01.08.2020
В Минобороны рассказали о перемирии на Донбассе
С начала текущих суток режим полной тишины не нарушался, однако украинские военные находятся в состоянии готовности дать ответ на возможные провокации.
Украина
01.08.2020
В ВСУ призвали более 16 тысяч человек
Всем призывникам перед отправкой в ​​войска проводились тесты на выявление коронавируса COVID-19.
Украина
01.08.2020
Минздрав объяснил раздел Украины на зоны
Определение уровня распространения COVID-19 в каждом конкретном регионе происходит автоматически, заверил Максим Степанов.
Украина
01.08.2020
Тернополь отказался ужесточать карантин
Горсовет Тернополя рассмотрит законность постановления об отнесении города в красной зоне.
Украина
01.08.2020
ОБСЕ выявила 225 нарушений перемирия на Донбассе
Наблюдатели ОБСЕ подтвердили ранение мирного жителя Марьинки. Он получил ранение левой руки шрапнелью.
Украина
01.08.2020
ВОЗ продлила чрезвычайный режим из-за COVID-19
Нынешняя пандемия "представляет собой кризис, который случается раз в столетие", объявил глава ВОЗ.
Украина
29.07.2020
Половина задержанных под Минском воевали в Украине
Из 32 задержанных россиян по меньшей мере 14 ранее были зафиксированы на Донбассе. В связи с этим МИД Беларуси вызывает послов РФ и Украины.
Украина
29.07.2020
МОН озвучило требования учебы в школах в пандемию
Министерство образования будет рекомендовать, чтобы по решению родительского и педагогического сообщества классы переходили на смешанную форму обучения.
Украина
29.07.2020
Кабмин выполнил ряд условий Евросоюза
Кабмин одобрил законопроект по изменениям законодательства в сфере метрологии для обеспечения единства измерений в оборонной сфере.
Украина
29.07.2020
Кредиторы критикуют Украину за реформы
Представитель ЕБРР выразил мнение, что не стоит говорить о каком-то заговоре против реформы корпоративного управления в Украине.
Украина
28.07.2020
Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
Белоррусский президент заявил, что перенес болезнь без симптомов на ногах. Такой вывод сделали врачи.
Тернополь отказался ужесточать карантин | В ВСУ призвали более 16 тысяч человек