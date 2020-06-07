07.06.2020
Минздрав объяснил увеличение заболеваемости Covid
Источник: Корреспондент.net
Министерство здравоохранения объяснило увеличение количества новых случаев заболевания коронавирусом в Украине игнорированием правил карантина, в том числе и при пользовании общественным транспортом, пишет пресс-служба ведомства в Telegram.
На протяжении последних пяти дней в Украине ежедневно фиксируют не менее 480 случаев заболевания коронавирусом.
"В Украине в течение нескольких последних дней фиксируется увеличение количества заболеваний. Только за минувшие сутки зафиксировано 485 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такая ситуация сложилась из-за частых случаи игнорирования гражданами рекомендаций по соблюдению карантинных мероприятий, в том числе при пользовании общественным транспортом", - говорится в сообщении Минздрава.
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