Найти

27.06.2019

Минздрав презентовал новые автомобили "скорой"

Источник: Корреспондент.net

В Минздраве четыре производителя презентовали свои “скорые”, которые будут закуплены для Киева и 5 областей.

Представители центров экстренной медицины попросили экспертов Минздрава при разработке тендерной документации предусмотреть, чтобы все медоборудование было сертифицировано в соответствии с ДСТУ.

Также в связи с внедрением новых протоколов оказания помощи, представители регионов попросили укомплектовать “скорые” аппаратами искусственной вентиляции легких, капнографами и аппаратами ЭКГ с телеметрическим модулем для передачи данных и получения удаленного заключения.

Кроме того, представители регионов потребовали обеспечить бригады “скорой” комфортными условиями для безопасной езды. В частности, оснастить автомобили подогревом зеркал и лобового стекла, парктроником, кондиционером, полноценным освещением в салоне.

Новости раздела
Украина
27.06.2019
СБУ не располагает данными о передаче пленных
Спецслужба Украины не имеет официальных сведений об пленных, которых представители "ДНР" и "ЛНР" собираются вернуть.
Украина
27.06.2019
Минздрав презентовал новые автомобили "скорой"
Автомобили скорой помощи будут закуплены для Киева и пяти областей Украины.
Украина
27.06.2019
Шоколад, кофе, пиво. Что еще уничтожит потепление
Жаркое, сухое и более длинное лето отражается на сельском хозяйстве и производстве любимых продуктов.
Украина
27.06.2019
Средняя зарплата украинцев в мае снизилась
В мае средняя зарплата в Украине сократилась на 30 гривен и составила составила 10 239 гривен.
Украина
27.06.2019
Представление Зеленского. Чем его возмутил МИД?
Президент Владимир Зеленский выразил возмущение по поводу действий министра иностранных дел Павел Климкин, который, не посоветовавшись с главой государства, ответил на ноту России по пленным морякам.
Украина
27.06.2019
На Донбассе за день 18 обстрелов, ранен боец ВСУ
Враг применял артиллерию и минометы, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Украина
27.06.2019
Украина получит новую Стратегию кибербезопасности – Данилюк
В этом году государственные электронные информационные ресурсы пройдут обзор состояния киберзащиты, отметил Александр Данилюк.
Украина
27.06.2019
Зеленский уволил главу Днепропетровской области
Исполнение обязанностей главы Днепропетровской ОГА временно возложено на Дмитрия Батуру.
Украина
27.06.2019
Киев готов сотрудничать с новым главой ПАСЕ
МИД Украины ожидает конкретные шаги нового генсека для обеспечения выполнения Россией требований, содержащихся в решениях Совета Европы.
Украина
26.06.2019
Зеленского пригласили в Лондон на заседание НАТО
Президента ждут на заседании Парламентской Ассамблеи НАТО, которая состоится в Лондоне осенью этого года.
Украина
26.06.2019
НБУ упростил проведение безналичных расчетов
Национальный банк урегулировал несколько вопросов при проведении безналичных расчетов в гривне.
Украина
26.06.2019
Губернаторы Зеленского. Кого отправят в регионы
Кабинет министров поддержал предложение Владимира Зеленского о назначении на должность восьми новых глав областных государственных администраций.
Шоколад, кофе, пиво. Что еще уничтожит потепление | СБУ не располагает данными о передаче пленных