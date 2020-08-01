Минздрав ухудшил прогноз по коронавирусу в Украине

Источник: Корреспондент.net

Еще месяц назад Украина шла по "зеленому" сценарию прогноза распространения коронавирусной болезни, но сейчас Минздрав сменил сценарий на "желтый". Об этом на брифинге в субботу, 1 августа, заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, Украину ожидают ориентировочно 4000 летальных случаев.

"Когда месяц назад мы впервые представили прогнозы, тогда Украина двигалась по "желто-зеленому" сценарию, пока наша динамика отражает "желтый" сценарий и, к сожалению, мы ориентируемся на около 4000 летальных случаев", - сказал Ляшко.

Главный санитарный врач также сообщил, что в Украине ежедневно растет число тестирований. Однако, в последние два дня намечается тенденция к увеличению количества подтвержденных случаев до 8% по отношению к количеству тестов.

По его словам, рост количества случаев заболеваемости в Украине вызван ослаблением карантина.