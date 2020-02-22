22.02.2020
Минздрав: Все эвакуированные из Уханя здоровы
Источник: Корреспондент.net
Все граждане, которые сейчас находятся в обсервации в Новых Санжарах, здоровы. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль время брифинга в субботу, 22 февраля.
"Результаты утреннего медицинского обследования являются положительными: ни у одного человека, находящегося в обсервации, не выявлены признаки заболевания. Хочу подчеркнуть, что все люди чувствуют себя хорошо - и пассажиры самолета и члены экипажа”, - сказал он.
Замминистра также отметил, что в субботу у эвакуированных также будут брать анализ крови, которую отправят в лабораторию Киева. По его словам, такое обследование будет проходить один раз в три дня.
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