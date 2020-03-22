Минздрав ввел правила для вернувшихся в Украину

В постановлении, в частности, речь идет о внедрении формы информированного согласия лица на проведение противоэпидемических и/или профилактических мероприятий.

Информированное согласие подписывается в двух экземплярах лицами, осуществляющими пересечение государственной границы и в отношении которых есть основания полагать, что они были в контакте с лицом, которому поставлен диагноз или подозрение коронавирусной болезни COVID-19.

Государственная пограничная служба после проведения бесконтактной термометрии получает один экземпляр согласия, предоставляет лицам, пересекающим государственную контроль, памятку о самоизоляцию и информационные материалы по профилактике заболевания.

ГПС дальше передает экземпляр информированного согласия санитарно-карантинным подразделениям (в случае их создания) или главному государственному санитарному врачу области.

Лабораторные центры МЗ, подразделения по охране здоровья местных администраций организуют проведение медицинского (санитарного) осмотра лиц, осуществляющих пересечение границы, путем опроса по клинико-эпидемиологическим показаниям и в случае необходимости проводят исследования на выявление антител к коронавирусу SARS-CoV-2 с использованием быстрых тестов.