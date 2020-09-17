Минздрав: Заболеваемость COVID-19 будет нарастать

Источник: Корреспондент.net

Министерство здравоохранения прогнозирует дальнейший ежесуточный прирост числа заболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 17 сентября, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала Украина 24.

"Тенденции таковы, что во время осенне-зимнего периода количество будет увеличиваться. А пример Франции, Испании и Израиля, где есть четкая вторая волна, показывает, что это может быть достаточно быстро", - сказал он.

По словам Ляшко, сейчас в Украине идет постепенный рост числа заболеваний COVID-19, при этом говорить о второй волне эпидемии коронавируса в стране некорректно.