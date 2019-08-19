Миротворец Нетаньяху. Премьер Израиля в Украине

Источник: Корреспондент.net

Израильский лидер впервые за 20 лет прибыл в Украину с государственным визитом. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прилетел в Киев и 19 августа встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Перед своей поездкой Нетаньяху заявил, что может стать посредником между Украиной и Россией. У него хорошие отношения с российским президентом, но выступить в роли миротворца, как известно, Нетаньяху не предлагали.

Визит начался со скандала Сары Нетаньяху

Первая леди Израиля Сара Нетаньяху на пути из израильского аэропорта в Украину устроила скандал в самолете Эль-Аль. Сначала супруга премьер-министра отчитала пилота за то, что, как ей показалось, он недолжным образом поприветствовал ее на борту.

Когда супруги Нетаньяху сошли с самолета в Киеве, их приветствовали три девушки в традиционных украинских нарядах и с караваем хлеба и солью.

Нетаньяху во время торжественной церемонии отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге и та бросила его на пол.

Сара - третья супруга Нетаньяху, в браке они уже 28 лет. Влюбчивого Биби, как его называют в Израиле, Сара встретила, когда он был женат. Подрабатывая стюардесой она сбила перспективного политика в в магазине duty free в аэропорту Амстердама.

Через два года после брака Нетаньяху с Сарой стало известно о его любовнице, через пару лет - о другой. Супруга простила его, но между ними было подписано соглашение, которое дает право Саре отменять любую его встречу.

Это соглашение дало Саре Нетаньяху вмешиваться в политику, чем она нередко пользуется. Израильские СМИ называют ее самым влиятельным человеком в стране.

Также много говорят о плохом отношении Сары с обслуживающим персоналом. На нее неоднократно подавали в суд из-за удержания заработной платы и оскорблений.

Не так давно ее обвинили в коррупции: она заказывала еду из ресторанов, несмотря на наличие штатного шеф-повара в резиденции премьера. Ущерб казне оценили почти в 100 тысяч долларов.

Также стало известно, что персонал резиденции она заставляет сдавать пустую тару после приемов, но деньги она оставляет себе, а не отправляет в казну.

О чем говорили с Зеленским

Зеленский на брифинге с Нетаньяху рассказал, о чем лидеры говорили на встрече в Мариинском дворце. Так, украинский лидер призвал премьер-министра Израиля признать Голодомор актом геноцида украинского народа.

"Наши народы пережили все трагедии новейшей истории - Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим", - сказал Зеленский.

Он также сообщил, что договорился с Нетаньяху решить проблему с отказами на въезд украинцам в Израиль, которая возникла в последнее время.

Зеленский также сказал, что Украина планирует перенять израильский опыт в оборонной сфере.

"Нам как государству есть чему учиться у Израиля, особенно в вопросах безопасности и обороны, и мы обязательно будем это делать", - отметил президент.

Зеленский также выразил надежду, что Израиль вскоре ратифицирует соглашение о свободной торговле с Украиной. Он также уточнил, что была достигнута договоренность о расширении соглашения на сферу услуг.

"Мы подробно обсудили наши торгово-экономические отношения. Израиль остается ключевым торговым партнером в регионе Ближнего Востока. Наш совокупный товарооборот превысил один миллиард долларов США. У меня нет сомнения, что скоро эта сумма увеличится благодаря подписанию договора о свободной торговле", - сообщил он.

Нетаньяху в свою очередь сообщил, что парламент Израила ратифицирует соглашение о ЗСТ с Украиной после выборов.

На встрече были подписаны соглашения о сотрудничестве в области сельского хозяйства, о содействии изучению языка иврит в учебных заведениях Украины и изучению украинского языка в учебных заведениях Израиля.

Также был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством экономического развития и торговли Украины и патентным ведомством министерства юстиции Израиля.



Кроме того, послы двух государств подписали программу сотрудничества в области образования, культуры, молодежи и спорта между правительствами стран на 2019-2022 годы.

Позже Заленский и Нетяньяху отправились в Бабий Яр, чтобы почтить память погибших в нем украинских граждан, в основном еврейского происхождения.

"Нельзя допустить снова! Вечная память жертвам Бабьего Яра, вечная память жертвам Второй мировой войны", - подчеркнул президент Украины.

В свою очередь, Нетаньяху заявил о намерении установить памятный знак в Бабьем Яру. Такую идею он обсуждал с советским правозащитником Натаном Щаранским.

"Евреи не одну сотню лет жили по соседству с украинцами. Они создавали общины, партии, движения хасидизма и сионизма. И все это в течение тысячи лет. И все ... это было в один момент уничтожено нацистами", - сказал Нетаньяху.

Премьер Израиля также отметил, что трагедия Бабьего Яра сделала евреев сильнее, и "из народа убитых они превратились в сильное и гордое государство".

Миротворец Нетаньяху

Разговоры о том, что израильский премьер мог бы примерить на себе роль посредника, появились на прошлой неделе. Об этом журналисты спросили его напрямую. И он такую возможность не исключил.

В сентябре пройдут досрочные выборы в израильский парламент Кнессет. Политологи считают, что заявление Нетаньяху свазано с выборами, поскольку статус миротворца ему может прибавить голосов.

Однако в Израиле называют такой сценарий пока только гипотетическим, говорит профессор политологии Ариэльского университета Зеэв Ханин. Да и направляясь в Киев, Нетаньяху скорее пытается заручиться поддержкой тех избирателей, которые когда-то уехали из Украины.

"Нетаньяху сообщил, что к нему нередко обращаются с предложениями посредничества. Израиль за последние десять лет стал заметным субъектом не только в региональной, но и в международной глобальной политике. Время от времени премьер-министр рассматривает подобные предложения, но до тех пор, пока к нему не обратились ни из Москвы, ни из Киева, эта идея является сугубо гипотетической", - цитирует его Коммерсант.

Директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в свою очередь рассуждает, что Израиль мог бы сделать для налаживания отношений между Киевом и Москвой.

"Конечно, нужно добиваться выполнения минских соглашений. Израиль может быть эффективным, например, в деблокаде Крыма и Донбасса. Там есть экономические интересы, в том числе и Израиля, - это снятие ограничений на торговлю с этими регионами, возможно, восстановление пассажирского сообщения", - сказал эксперт.

Однако украинский еженедельник Деловая столица считает разговоры о Нетаньяху-посреднике "спекуляциями".

"С точки зрения международного права, Израиль остается страной-оккупантом Голанских высот и палестинских территорий. Учитывая этот факт, трудно представить, что Нетаньяху вдруг начнет жестко лоббировать деоккупации Крыму и выгодный для Украины вариант прекращения войны в Донбассе", - отмечает издание.