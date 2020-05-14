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14.05.2020

Мировые цены на нефть растут из-за прогноза МЭА

Источник: Корреспондент.net

Мировые цены на нефть эталонных марок резко выросли на фоне публикации доклада Международного энергетического агентства (МЭА), которое снизило оценку падения спроса на сырье. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в четверг, 14 мая.

Так, июльские фьючерсы на Brentна лондонской бирже ICE Futures выросли на $2,00 (6,85%) – до $31,19 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $2,21 (8,74%) – до $27,50 за баррель.

Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTIсоставляет $3,69 в пользу Brent.

Ранее в четверг МЭА обнародовало свой майский доклад, в котором была снижена оценка падения спроса на нефть в текущем году до 8,6 млн баррелей в сутки с прежнего прогноза в 9,3 млн.

Этот прогноз МЭА способствовал росту оптимизма на нефтяном рынке, после вчерашней оценки ОПЕК, которая скорректировала вниз прогноз спроса на нефть в текущем году более чем на 9 млн баррелей в день – до уровня в 91,1 млн баррелей в сутки.

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