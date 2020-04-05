Мировые цены на продовольствие снижаются - ООН

Источник: Корреспондент.net

Мировые цены на продовольствие резко снижаются из-за сокращения спроса, который был вызван пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 2 апреля.

Среднее значение индекса продовольственных цен составил в марте 172,2 пункта, что на 4,3 процента ниже, чем было в феврале.

Индекс рассчитывается на основе средних значений индексов цен на пять товарных групп: зерновые, мясо, молочные продукты, растительные масла и сахар.

"Снижение цен в основном обусловливается тенденциями спроса, а не предложения. На тенденции спроса влияют все более плохие экономические перспективы", - сказал старший экономист отдела Абдолреза Аббассиан.

Наибольшее падение отмечается для индекса цен на сахар, который снизился на 19,1 процента. Среди причин - снижение спроса на потребление вне дома, что связано с мерами самоизоляции, а также уменьшение спроса со стороны производителей этилового спирта в связи с резким падением цен на сырую нефть.

Организация также отметила о существенном падении индексов растительного масла, молока и зерновых, снижение составило 12, 3 и 1,9 процента соответственно.