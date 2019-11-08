08.11.2019
Миссия МВФ отложила визит в Украину - СМИ
Источник: Корреспондент.net
Миссия МВФ отложила визит в Украину на несколько недель. Об этом в четверг, 7 ноября, пишет Лига. Финансы со ссылкой на собственные источники.
21 октября в Кабмине заявили, что новая миссия МВФ прибудет в Украину через две недели.
Как сказали сотрудники представительства МВФ в Украине, точная дата приезда миссии еще не определена.
Как пишет издание, в Киеве миссия собирается изучить продвижение правительства на пути реформ. В частности, будут проанализированы 10 реформ:
- установление дефицита бюджета на уровне 2% от ВВП, требуемом МВФ (уже внесено в проект бюджета);
- возвращение ответственности за незаконное обогащение;
- реформа Фонда гарантирования вкладов физических лиц;
- предоставление разрешения на прослушку НАБУ и ГБР (соответствующий закон уже принят);
- введение независимых наблюдательных советов госбанков;
- анбандлинг "Нафтогаза" (закон принят, но еще не подписан президентом);
- введение рыночных цен на газ (планируется "Нафтогазом" с 1 января);
- принятие закона о рынке земли;
- обеспечение независимости Антимонопольного комитета;
- работа Нацбанка на банковском рынке.
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