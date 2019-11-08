Миссия МВФ отложила визит в Украину - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Миссия МВФ отложила визит в Украину на несколько недель. Об этом в четверг, 7 ноября, пишет Лига. Финансы со ссылкой на собственные источники.

21 октября в Кабмине заявили, что новая миссия МВФ прибудет в Украину через две недели.

Как сказали сотрудники представительства МВФ в Украине, точная дата приезда миссии еще не определена.

Как пишет издание, в Киеве миссия собирается изучить продвижение правительства на пути реформ. В частности, будут проанализированы 10 реформ: