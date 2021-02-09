Миссия ВОЗ в Ухане: COVID-19 появился от летучих мышей, но вирус передали человеку не они
Источник: focus.ua
Представители миссии считают, что из-за отсутствия летучих мышей в районе Ухани прямая передача вируса от них человеку "маловероятна".
Миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая с середины января 2021 года находилась в китайском городе Ухане, не смогла обнаружить источник появления коронавирусной инфекции. Впрочем, они исключили версию, согласно которой COVID-19 начал распространяться из-за утечки из научной лаборатории.
"Гипотеза лабораторного инцидента крайне маловероятна", — сказал представитель ВОЗ Питер Бен Эмбарек на конференции по итогам поездки.
Эксперт считает, что COVID-19 возник от летучих мышей, однако, по словам Эмбарека, ввиду отсутствия летучих мышей в районе Ухани прямая передачи вируса от них человеку крайне "маловероятна". По его версии, передали его человеку другие млекопитающие.
Лян Ваньнянь, глава китайской стороны совместной миссии, сказал, что передача коронавируса от животных остается "вероятным путем", однако им еще предстоит провести дополнительные исследования.
Отметим, 7 февраля эксперт миссии Питер Дашак заявил, что их группа вместе с китайскими экспертами посетила исследовательские центры и некоторые ключевые точки, благодаря чему удалось обнаружить "важные детали", касающиеся происхождения COVID-19. В частности, по его словам, "весьма полезной" оказалась поездка на уханьский рынок морепродуктов, куда они попали попали 31 января 2021 года.
14 января 2021 года для исследования истоков коронавируса в Ухань приехала группа экспертов ВОЗ. В состав группы вошли специалисты из 12 стран.