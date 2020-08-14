14.08.2020
Митинг в центре Минска разошелся
Источник: Корреспондент.net
Рабочие Минского тракторного завода вечером в пятницу, ушли с площади Независимости после получения информации о готовящихся провокациях. Об этом сообщило информагентство БелаПАН со ссылкой на одного из участников протестов.
По его данным, с понедельника рабочие МТЗ планируют бастовать в знак протеста против итогов президентских выборов в Беларуси.
Кроме того, активисты заявили о намерении ежедневно возвращаться на митинг. "Каждый день", - скандировали они.
По данным издания Тут, возле стелы Победителей в центре Минска стоит 10 автозаков, автобусы и другая техника.
На площади Независимости тем временем часть силовиков покинула свой пост, людей осталось больше сотни. В разных частях города слышны сирены машин.
Также акции против итогов президентских выборов прошли в Бресте, Лиде и ряде других городов. По данным соцсетей, в ходе протестов не было зафиксировано столкновений с силовиками.
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