Митинг в центре Минска разошелся

Источник: Корреспондент.net

Рабочие Минского тракторного завода вечером в пятницу, ушли с площади Независимости после получения информации о готовящихся провокациях. Об этом сообщило информагентство БелаПАН со ссылкой на одного из участников протестов.

По его данным, с понедельника рабочие МТЗ планируют бастовать в знак протеста против итогов президентских выборов в Беларуси.

Кроме того, активисты заявили о намерении ежедневно возвращаться на митинг. "Каждый день", - скандировали они.

По данным издания Тут, возле стелы Победителей в центре Минска стоит 10 автозаков, автобусы и другая техника.