Митинги в Казахстане: Задержанных уже около 50

Источник: Корреспондент.net

Число задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате за участие в несанкционированных митингах в воскресенье, 9 июня, составило около 500 человек, сообщил первый заместитель министра внутренних дел страны Март Кожаев, передает Интерфакс.

По его словам, на улицах двух городов якобы "были попытки дестабилизировать обстановку".