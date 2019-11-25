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25.11.2019

Митингующие ворвались в здание Нацбанка

Источник: Корреспондент.net

Учатники акции протеста под Национальным банком Украины, которые требуют отставки председателя НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой, ворвались в здание. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Dubinsky.pro.

"Протестующие ворвались в Нацбанк. Полиция пытается их вытеснить. Количество людей с каждым днем все больше. В среду буду там перед выездным заседанием комитета в НБУ - соберу требования людей", - написал депутат Верховной Рады от фракции Слуга народа Александр Дубинский.

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