Найти

25.05.2019

Митрополит Макарий: УПЦ КП и УАПЦ не ликвидированы

Источник: Корреспондент.net

Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь не ликвидированы из госреестра, поскольку патриарх Филарет не отдавал оригиналов документов, необходимых для этого. 

"Неправду говорили некоторые государственные чиновники, публично заявляя, что Киевский Патриархат ликвидирован. Дело в том, что почетный патриарх Филарет предоставил лишь копии, а не оригиналы документов, которые необходимы для ликвидации. Когда меня попросили сдать документы для ликвидации, я ответил, что до того времени, пока не увижу оригиналов с другой стороны, не отдам своих", – сказал Макарий. 

По его словам внесение изменений в Устав ПЦУ с целью получения "независимости" от Константинополя, о котором говорил Филарет, может привести к отзыву Томоса.

"Это возможно, если такое безобразие продолжится, если недействующий патриарх продолжит в том же направлении и его будут поддерживать некоторые политики, а избранный Предстоятель, не действуя, будет молчать", – сказал Макарий.

Новости раздела
Украина
25.05.2019
НАТО изменит военную стратегию из-за России
Генсек НАТО заявил, что с 2014 года сложилась новая обстановка в сфере безопасности. Поэтому Альянс намерен изменить военную стратегию.
Украина
25.05.2019
На Зеленского подали в суд из-за главы АП
Активисты подал иск против президента Украины с требованием отменить указ о назначении юриста Андрея Богдана.
Украина
25.05.2019
Закарпатье предварительно оценило ущерб от паводка
На восстановление поврежденных гидротехнических сооружений, насыпей и дамб необходимо не менее 100 миллионов гривен.
Украина
25.05.2019
На Западной Украине подтопило две тысячи домов
В течение 20-23 мая из-за сильных осадков было подтоплено почти две тысячи частных домов Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
Украина
25.05.2019
Луценко назвал главные источники коррупции
Госпредприятия, таможня и регистрационная система, по мнению Генпрокурора, являются главными источниками коррупции в Украине.
Украина
25.05.2019
Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН
Президент ждет от России сигнала для прекращения конфликта в виде выполнения решения трибунала по морякам.
Украина
25.05.2019
Ситуация с паводком стабилизируется - ГСЧС
Уровень воды на Закарпатье и Прикарпатье снижается. Правительство вскоре примет решение по выделению денег на ликвидацию последствий стихии.
Украина
25.05.2019
Митрополит Макарий: УПЦ КП и УАПЦ не ликвидированы
Патриарх Филарет предоставил лишь копии, а не оригиналы документов, которые необходимы для ликвидации церкви.
Украина
25.05.2019
Зеленский впервые встретился с главой Нацбанка
Глава государства и руководитель центробанка обсудили необходимость сотрудничества с МВФ и работу банковской системы.
Украина
25.05.2019
Арбитраж по морякам уже формируется - МИД
В споре Украины и России по инциденту в Керченском проливе теперь будут рассматриваться два дела.
Украина
24.05.2019
ГБР завело второе дело на Порошенко - СМИ
Госбюро зарегистрировало два заявления Портнова по преступлениям на "Кузне", когда ей владел Порошенко.
Украина
24.05.2019
Названы суммы взносов для кандидатов в нардепы
В Центральной избирательной комиссии открыли залоговый счет, опубликовали его реквизиты и назвали суммы взносов для кандидатов в нардепы.
Зеленский впервые встретился с главой Нацбанка | Ситуация с паводком стабилизируется - ГСЧС