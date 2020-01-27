МН17: один подозреваемый готов участвовать в суде

Источник: Корреспондент.net

Один из подозреваемых по делу рейса МН17 согласился присоединиться к судебному процессу и хочет быть представленным в суде нидерландской юридической фирмой.

"Недавно суд получил сообщение о том, что как минимум один из подозреваемых изъявил желание быть представленным в суде нидерландским защитой", - говорится в сообщении.

В то же время в суде не разглашают, кто именно изъявил желание присоединиться к судебному процессу. Также не указывается название юридической фирмы, которая будет представлять интересы подозреваемого.

Как отметили в суде, это обычная практика, когда до начала публичных слушаний не разглашают, кто будет участвовать в процессе, какие подаются материалы и ходатайства.