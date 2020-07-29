МОН озвучило требования учебы в школах в пандемию

Источник: Корреспондент.net

Требования к школьному обучению в условиях эпидемии будут утверждены в ближайшее время постановлением главного государственного санитарного врача. Об этом в среду, 29 июля, сообщила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий на брифинге.

По ее словам, документом предусматривается измерение температуры учителям и ученикам при входе в школу.

При этом учителя должны быть все время в медицинских масках, ученикам в классах во время урока можно быть без масок, но во время перемены ее также необходимо надевать.

Министерство образования будет рекомендовать, чтобы по решению родительского и педагогического сообщества классы переходили на смешанную форму обучения.

"Сегодня в школу идут одни дети, а завтра - другие, то есть сегодня одни работают с использованием дистанционных технологий, а завтра – другие", - уточнила замминистра.

Такая форма обучения позволит уменьшить количество учеников в классе, пояснила она. Она подчеркнула, что обязательным условием будет проветривание классов.

"Будем рекомендовать переводить образовательный процесс как можно больше в школьный двор и на улицу. Уроки физкультуры должны быть при благоприятных погодных условиях исключительно на улице, то есть не проводить их в спортзалах", - сказала Мандзий.

Она напомнила, что регионы Украины будут разделены на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса: "зеленая", "желтая", "оранжевая", "красная". Во всех зонах, кроме "красной", предусматривается обучение в классах.