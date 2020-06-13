Moody's повысило рейтинг Украины

Источник: Корреспондент.net

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило кредитный рейтинг Украины до уровня B3 с Caa1, прогноз - "стабильный". Об этом в субботу, 13 июня, говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что решению о повышении рейтинга до В3 способствовало сокращение краткосрочных вызовов финансирования, а также заключение новой программы с МВФ.

Решение о повышении рейтингов также отражает ожидания Moody's о том, что новая программа МВФ поможет закрепить прогресс реформ, достигнутый в последние годы, указано в сообщении агентства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале отметил, что это мощный позитивный сигнал для украинских и иностранных инвесторов.