Моряки в списке на обмен – Денисова

Источник: Корреспондент.net

Украинская сторона включила военнопленных моряков, удерживаемых в России, в списки удерживаемых лиц, которыми намерены обменяться омбудсмены Украины и РФ.

"Военнопленные моряки у нас есть в списках. Сейчас проводим верификацию списков РФ и вносим наши уточнения по ситуации, какая стадия судебного процесса. А моряки, конечно, в списках", – сказала Денисова.

Она также добавила, что "мы смотрим, какая стадия процесса (привлечения к ответственности – ред.) по тем гражданам, которые заявлены российской стороной".