Моряки завершили обучение на катерах Island

Источник: Корреспондент.net

Украинские моряки завершили подготовку в США для службы на катерах класса Island. Об этом посольство Украины в США сообщило 14 сентября. Подготовку прошли 32 моряка.

"Теперь корабли Славянск и Старобельск вместе с экипажами готовы усилить способности ВМС Украины по защите морской безопасности", - говорится в сообщении.

В сентябре 2018 года в американском городе Балтимор прошла церемония передачи двух патрульных катеров класса Island Украине.