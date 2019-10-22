Мошенник за $150 тысяч продавал "связи" в ОП

Источник: Корреспондент.net

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который прикрываясь "связями" в Офисе президента, требовал у участника президентского проекта LIFT 150 тысяч долларов. Об этом сообщает Генпрокуратура во вторник, 22 октября.

"Указанное лицо путем обмана, а именно создания представления у кандидата на должность главы одной из районных администраций Киевской области (проект LIFT) о наличии "связей" в Офисе президента, пыталось завладеть денежными средствами в сумме 150 тысяч долларов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мошенника задержали с поличным при получении части средств в размере около 30 тысяч евро.

Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления, предусмотренного статьей о мошенничестве (ч.4 ст.190 УК Украины).

В Офисе президента подтвердили эту информацию. Первый заместитель руководителя ОП Сергей Трофимов заявил, что благодаря онлайн-проекту LIFT "времена, когда вопросы решались с помощью взяток, прошли".

"Любые злоупотребления на этом проекте недопустимы, виновных будут наказывать в соответствии с законом", – подчеркнул Трофимов.