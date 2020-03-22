22.03.2020
МОЗ изменил данные по выздоровевшим от Covid-19
Источник: Корреспондент.net
В Черновицкой области опровергли информацию Центра общественного здоровья Минздрава Украины о том, что 8 человек выздоровели от COVID-19.
По словам руководителя департамента коммуникаций Черновицкой ОГА Виктории Гатрич, в области выздоровел один пациент, его выписали 20 марта.
В Минздраве в свою очередь заявили, что у 8 человек с подозрением на инфицирование коронавируса, диагноз не подтвердился.
"У 8 человек было зафиксировано подозрение на COVID-19. Для получения окончательного результата им было сделано 2 повторных теста на COVID-19, которые были отрицательными. У этих людей не обнаружено коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении Минздрава Украины.
Итого, в Украине зафиксировано 47 случаев коронавирусной инфекции - 1 - выздоровел, 3 - летальных случая, 43 - проходят лечение.
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