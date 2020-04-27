27.04.2020
МОЗ назвал требования для работы рынков
Источник: Корреспондент.net
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о требованиях, которые введут для функциионирования рынков, о чем стало известно в его Facebook.
Отмечается, что Министерство здравоохранения подготовило соответствующее постановление.
"Сейчас планируется открытие более 280 продовольственных рынков - тех, которые смогут обеспечить все необходимое для соблюдения санитарных норм", - написал министр.
Степанов также опубликовал инфографику об условиях возобновления работы рынков, среди которых:
- допуск работников, продавцов и посетителей исключительно в медицинских масках или респираторах, и обязательный бесконтактный температурный скрининг;
- наличие на каждом входе на рынке антисептиков;
- не более одного покупателя на 10 м.кв
- дезинфекция контактных поверхностей каждые 3:00;
- уборка и дезинфекция всех помещений в конце каждого рабочего дня;
- отсутствие стихийной торговли на прилегающих к рынку территориях;
- расстояние между рабочими местами продавцов - не менее 3 метров;
- защитные экраны между продавцами и покупателями.
Как известно, в понедельник в офисе президента состоялось традиционное совещание по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19. На нем Владимир Зеленский одобрил идею возможного открытия рынков по определенному протоколу соблюдения правил безопасности.
Позже в видеообращении глава государства добавил, что продовольственные рынки могут возобновить работу уже в эту пятницу, но при условии соблюдения всех правил безопасности.
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