МОЗ придумало решение с закупками костюмов медикам

Источник: Корреспондент.net

Минздрав предлагает решить ситуацию с закупкой отечественных защитных костюмов для медиков, разрешив покупать костюмы разных уровней защиты, в зависимости от рисков для медработников. Такую идею в четверг, 14 мая, озвучила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова.

"Владельцам медицинских учреждений и городским и областным советам, которые осуществляют покупку средств защиты, рекомендуем защищать не только врачей в палатах и ​​лабораториях, но и организовывать подобную защиту для других категорий работников. Владелец заведения и местные власти должны определять уровень риска: чем ниже риск - тем ниже уровень защиты. Это позволит производителям реализовывать нашу продукцию и сдвинется с места вопрос организации производства и дальнейшей сертификации", - заявила замминистра.

Она настаивает, что без сертификации украинские производители предлагают продукцию, "которая не просто не защищает, а неприемлема".

"Это комбинезоны из марли, бязи и хлопка, которые могут пропускать вирусы, бактерии, а также жидкость и влагу. Такая защита является профанацией, поэтому мы должны четко установить, что именно мы нуждаемся и в каком количестве, чтобы украинские производители могли подготовиться и стандартизироваться", - отметила Шаталова.