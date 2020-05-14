14.05.2020
МОЗ придумало решение с закупками костюмов медикам
Источник: Корреспондент.net
Минздрав предлагает решить ситуацию с закупкой отечественных защитных костюмов для медиков, разрешив покупать костюмы разных уровней защиты, в зависимости от рисков для медработников. Такую идею в четверг, 14 мая, озвучила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова.
"Владельцам медицинских учреждений и городским и областным советам, которые осуществляют покупку средств защиты, рекомендуем защищать не только врачей в палатах и лабораториях, но и организовывать подобную защиту для других категорий работников. Владелец заведения и местные власти должны определять уровень риска: чем ниже риск - тем ниже уровень защиты. Это позволит производителям реализовывать нашу продукцию и сдвинется с места вопрос организации производства и дальнейшей сертификации", - заявила замминистра.
Она настаивает, что без сертификации украинские производители предлагают продукцию, "которая не просто не защищает, а неприемлема".
"Это комбинезоны из марли, бязи и хлопка, которые могут пропускать вирусы, бактерии, а также жидкость и влагу. Такая защита является профанацией, поэтому мы должны четко установить, что именно мы нуждаемся и в каком количестве, чтобы украинские производители могли подготовиться и стандартизироваться", - отметила Шаталова.
Такжа она отметила, что некорректно сравнивать различные типы продукции по одной цене.
"Не все защитные костюмы для медицинских учреждений должны быть с высоким уровнем защиты, поскольку речь идет также о бюджете (18-20 долларов за костюм - это достаточно дорого). Если требования продукции по риску заражения минимальные, то и продукция должна стоить дешевле.
В свою очередь, замминистра экономики Тарас Качка уточнил, что существует шесть уровней безопасности защитных костюмов.
"От самых простых, которые защищают от пыли, тем, которые можно использоваться при лечении больных коронавирус - это шестой высший тип ", - объясняет он.
При этом отечественные производители должны сразу отметить к какому уровню защиты относится их продукция, но в Украине не могут проверить все типы продукции и сертифицировать их.
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