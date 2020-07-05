05.07.2020
МОЗ развеяло еще один миф о коронавирусе
Источник: Корреспондент.net
COVID-19 нельзя заразиться через обувь, так как она не контактирует с дыхательными путями.
"Очередной миф, который распространился из-за отсутствия правдивых данных: коронавирус передается через обувь. Но обувь не контактирует с дыхательными путями, поэтому сняв ее и помыв руки, можно не беспокоиться о заражении", - сказано в сообщении.
В министерстве все же рекомендуют гражданам дома менять уличную обувь на домашнюю, особенно если в семье есть маленькие дети.
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