МОЗ развеяло еще один миф о коронавирусе

Источник: Корреспондент.net

COVID-19 нельзя заразиться через обувь, так как она не контактирует с дыхательными путями.

"Очередной миф, который распространился из-за отсутствия правдивых данных: коронавирус передается через обувь. Но обувь не контактирует с дыхательными путями, поэтому сняв ее и помыв руки, можно не беспокоиться о заражении", - сказано в сообщении.

В министерстве все же рекомендуют гражданам дома менять уличную обувь на домашнюю, особенно если в семье есть маленькие дети.