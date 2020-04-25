25.04.2020
МОЗ: резко выросло число выздоровевших от COVID-19
Источник: Корреспондент.net
В Украине за сутки излечился от коронавируса 181 украинец, 9 - умерли, сообщает Минздрав в субботу, 25 апреля.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев", - говорится в сообщении.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 377 случаев;
- Волынская область - 212 случая;
- Днепропетровская область - 240 случаев;
- Донецкая область - 27 случаев;
- Житомирская область - 337 случаев;
- Закарпатская область - 286 случаев;
- Запорожская область - 171 случай;
- Ивано-Франковская область - 700 случаев;
- Кировоградская область - 306 случаев;
- Киев - 1159 случаев;
- Киевская область - 519 случаев;
- Львовская область - 317 случаев;
- Луганская область - 28 случаев;
- Николаевская область - 103 случая;
- Одесская область - 183 случая;
- Полтавская область - 169 случаев;
- Ровенская область - 483 случая;
- Сумская область - 94 случая;
- Тернопольская область - 565 случаев;
- Харьковская область - 125 случаев;
- Херсонская область - 79 случаев;
- Хмельницкая область - 66 случаев;
- Черновицкая область - 1308 случаев;
- Черкасская область - 249 случаев;
- Черниговская область - 22 случая.
Данные с временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей отсутствуют.
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