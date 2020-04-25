МОЗ: резко выросло число выздоровевших от COVID-19

Источник: Корреспондент.net

В Украине за сутки излечился от коронавируса 181 украинец, 9 - умерли, сообщает Минздрав в субботу, 25 апреля.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев", - говорится в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 377 случаев;

Волынская область - 212 случая;

Днепропетровская область - 240 случаев;

Донецкая область - 27 случаев;

Житомирская область - 337 случаев;

Закарпатская область - 286 случаев;

Запорожская область - 171 случай;

Ивано-Франковская область - 700 случаев;

Кировоградская область - 306 случаев;

Киев - 1159 случаев;

Киевская область - 519 случаев;

Львовская область - 317 случаев;

Луганская область - 28 случаев;

Николаевская область - 103 случая;

Одесская область - 183 случая;

Полтавская область - 169 случаев;

Ровенская область - 483 случая;

Сумская область - 94 случая;

Тернопольская область - 565 случаев;

Харьковская область - 125 случаев;

Херсонская область - 79 случаев;

Хмельницкая область - 66 случаев;

Черновицкая область - 1308 случаев;

Черкасская область - 249 случаев;

Черниговская область - 22 случая.

Данные с временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей отсутствуют.