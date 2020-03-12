12.03.2020
МОЗ сообщил о состоянии третьего больного COVID-19
Источник: Корреспондент.net
Инфицированный коронавирусом COVID-19 второй житель Черновицкой области, чья жена ранее вернулась из Италии, сейчас находится в стабильном состоянии, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"Мужчине из Черновицкой области 64 года, сейчас его состояние стабильное. Его жена, вернулась из Италии в течение последних 14 дней, была единственным человеком, с которым инфицированный пациент тесно контактировал", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что вернувшаяся из Италии женщина чувствует себя хорошо, у нее нет признаков острых вирусных заболеваний, ей проводят лабораторные тесты и исследования.
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