Мозг соединят с компьютером. Новый стартап Маска

Источник: Корреспондент.net

Илон Маск производит электрокары Tesla и ракеты SpaceX. Менее известной, но не менее важной и интересной является другая его компания— Neuralink.

Neuralink разрабатывает так называемый нейрокомпьютерный интерфейс — технологии объединения цифровых систем и мозга человека. Три года об успехах компании не было никакой информации. На днях Илон Маск впервые рассказал публике о разработках Neuralink.

Вживить в мозг

Компания показала прототип устройства, которое в будущем позволит передавать информацию между компьютером и человеком.

В основе устройства лежат гибкие нити толщиной от 4 до 6 микрометров, в каждой из которых находятся десятки электродов. Эти электроды фиксируют импульсы мозга и передают их на приемник в виде электрических сигналов.

Для вживления нитей в мозг используется специальная машинка: она может встраивать до шести устройств в минуту, при этом избегая кровеносных сосудов — это уменьшает вероятность воспаления. На первоначальном этапе нити будут вести к приемнику, расположенному за ухом; позже от него планируется отказаться, и информация будет передаваться сразу на внешнее устройство.

Эксперименты на мышах

Технология уже успешно опробована на мышах: Neuralink провела около двух десятков попыток внедрить им импланты и в 87% случаев операция прошла успешно. В одном из последних экспериментов нити, вставленные в мозг мыши, по USB-кабелю соединили с компьютером, что позволило проанализировать мозговую активность животного — в Neuralink заявили, что количество полученных данных на порядок превысило информацию, которую могут распознать современные аналоги.

Также Маск сообщил, что устройство, над которым работает NeuraLink, уже тестировался на обезьянах, и животное могло управлять компьютером из своего мозга.

Теперь компания подает документы, чтобы начать испытания на людях, заявку должно утвердить Управление по контролю за продуктами и лекарствами США. Тесты могут начаться уже в 2020 году.

Маск также стремится привлечь больше ученых к компании, которая сейчас насчитывает около 100 человек.

Основной целью Neuralink в ближайшей перспективе является имплантация устройств парализованным людям, чтобы они могли силой мысли управлять смартфонами или компьютерами.

Реакция ученых

"Технология, описанная NeuraLink интересна, потому что она значительно менее инвазивная, чем предыдущие разработки в этой области", - отметила Криттика Д’Силва, эксперт NASA по искусственному интеллекту.

"Планы, которые они описывают, требуют многолетней работы для решения технических и этических проблем, но эта технология может стать большим шагом в борьбе с определенными серьезными заболеваниями, такими как эпилепсия и болезнь Паркинсона", - считает ученый.

В The Kording Lab, где работают ученые из отделения нейронауки Университета Пенсильвании, говорят, что в разработке "нет ничего революционного, но есть целый ряд действительно творческих идей", которые позволяют говорить, что компания находится "на большом пути".

NeuraLink - не единственная компания, которая создает нейронные интерфейсы. Kernel, созданная бизнесменом из сферы высоких технологий Брайаном Джонсоном, старается подобные вещи "радикально улучшить и расширить человеческое познание".

По данным аналитической группы Juniper Research, к 2030 году поставки устройств с нейрокомпьютерным интерфейсом достигнут 25,6 млн, в сравнении с 350 тыс. устройств в 2019-м. В компании прогнозируют, что подобные устройства выйдут далеко за рамки экспериментального использования в медицине, и поднимут пользовательский опыт на абсолютно новый уровень.