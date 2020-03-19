Можливі ліки від коронавірусу: До чого вже зараз дійшли вчені

Источник: www.depo.ua

Depo.ua зібрав інформацію про відкриття медиків та вчених щодо засобів боротьби проти підступного мікроорганізму.

Отже, згідно з дослідженнями китайських вчених, у деяких випадках використовуються антибіотики, противірусні препарати і навіть кортикостероїди. Втім, йдеться про призначення конкретних пігулок конкретному хворому – наприклад, у випадку приєднання вторинної інфекції. Про універсальний і ефективних припис наразі, на жаль, не йдеться, хоча медики наполегливо намагаються знайти такий рецепт.

Тоцилізумаб

Нещодавно ЗМІ оприлюдили серію публікацій про ефективність речовини тоцилізумаб у боротьбі з коронавірусом. Препарат з такою діючою речовиною випускається під торговою назвою "Актемра". Ліки відносяться до групи антидепресантів, їх використовують для терапії ревматичних захворювань – зокрема, різних видів артритів. Цікаво, що за інструкцією, препарат протипоказаний при активних, тяжких інфекціях.

Тоцилізумаб експериментально застосували у кількох італійських містах, повідомляє італійське видання Corriere del Mezzogiorno. Так, у Неаполі його дали сімом пацієнтам, після чого зафіксували певне покращення у шістьох. Один пацієнт помер від кисневої недостатності за кілька годин після введення препарату.

На думку вже китайських дослідників, високий рівень летальності від коронавірусу викликаний надмірною імунною реакцією організма на вірус. Боротьба зі збудником зумовлює генералізоване запалення і, в певному сенсі, організм вбиває сам себе. Тоцилізумаб на пізніх стадіях пригнічує імунітет, а значить, зменшує і фатальні реакції.

Група китайських вчених досліджувала дію препарату на 20 пацієнтах, які вже страждали на кисневу недостатність. Експеримент виявився успішним – 19 з них повністю одужали через в середньому 13,5 днів після вживання ліків, один лишився в лікарні надовше, але вижив.

Наразі Китай ухвалив використання ліків для боротьби з ускладненнями від коронавірусу, пише Reuters. Втім, для самолікування пігулки категорично непридатні. Адже мають сенс лише при наростанні запальних процесів в організмі, що підтверджується аналізами. В інших випадках пригнічення імунітету навпаки може стати катастрофою для хворих.

Сарілумаб та інші антитіла

Компанії Sanofi SA та Regeneron Pharmaceuticals почали випробування ще одного препарату Kevzara з діючою речовиною сарілумаб, що теж використовується при артриті, зазначає France24. Його теж використовують при артриті, але дещо інакше. Препарат – це протеїн-антитіло, яке бореться з інфекціями. Виробники наразі заручилися підтримкою Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США, втім на тестування конкретного препарату знадобиться чимало часу.

Натомість команда дослідників медичного центру Erasmus та Утрехтського університету стверджують, що відкрили антитіло, здатне протистояти Covid-19, пише Nltimes. Вчені вважають, що антитіло нейтралізує вірус та здатне допомогти при захворюванні підступним мікроорганізмом. та іншими збудниками з групи бетакоронавірусів. Наразі дослідники шукають фармацевтичну компанію, яка б взялася за створення ліків з даним антитілом як діючою речовиною. Знову ж таки, якщо науковці праві, для перевірки нового препарату знадобляться місяці.

Фавілавір

Китайська компанія Zhejiang Hisun Pharmaceutical отримала дозвіл на випуск пробної версії препарату "Фавілавір" і тестування його на пацієнтах, Pharmaceutical Technology. Перші експерименти пройшли у медичних установах провінції Гуанчжоу за участі 70 пацієнтів. Міністерство науки і технологій країни заявило, що результати "дають надію", зазначає Single Care.

Це, можна сказати, класичний противірусний препарат, який атакує РНК мікроорганізма.

Наразі дослідники дійшли висновку, що пігулки допомагають знизити період підвищеної температури з 4,2 до 2,5 днів. Ліки не є чимось новим, їх випускають для боротьби з грипом.

Хлорохін і гідроксихлорохін

Ці препарати також додані у список пробних ліків від коронавірусу Національної комісії зі здоров'я Китаю, пишуть китайські дослідники у публікації Nature. Перший з них раніше активно використовувався для лікування малірії та амебної дизентерії. Втім, мікроорганізми почали розвивати до нього стійкість, а медики не хотіли призначати пацієнтам токсичний препарат. Тож з часом його почали вживати набагато рідше. При цьому похідний від нього гідроксихлорохін видався безпечнішим.

Обидва препарати мають антипротозойну, атибактеріальну, а також помірну депресивну дію. Себто, також можуть вживатися у складних випадках при розвитку генералізованого запалення.

Над тестуванням другого препарату працюють і в Японії, пише The Mainichi. Зокрема, відомий випадок, коли препарат швидко врятував чоловіка пенсійного віку, хворого на діабет.

Ремдесівір

Поки що експериментальні ліки позиціонуються як засіб для боротьби з різними типа вірусів, включаючи коронавіруси – наприклад, MERS. Його вплив на Covid-19 наразі вивчають у Китаї. Діюча речовина знищує спеціальний ензим, який вірус використовує для розмноження.

При цьому ліки вже позиціонували як панацею від еболи, але тоді надії не справилися.

Декасан

В українських медіа вже встигли наробити галасу кілька препаратів. Зокрема, хвилю обурення викликала реклама антисептика "Декасан" на "1+1".

"Противірусні таблетки чи сучасний декасан? Поки противірусна таблетка подорожує, декасан вже вбиває віруси", – йдеться у ролику.

При цьому у написі значилося, що препарат "діє на всі складні віруси, включаючи коронавіруси".

Абсолютно брехливою рекламу не назвеш. Так, вірусологи Національної академії післядипломної освіти ім. Шупика дослідили дію препарату на коронавірус інфекційного бронхіту птахів.

"Це прототипний штам, має ті самі властивості, як і 50 інших типів вірусів, що входять до цієї родини. Виникає питання, чому ми не взяли коронавіруси людини — сьогодні відомо сім таких, з них SARS і MERS і Covid-19 мають пандемічне поширення в світі. Ще є чотири коронавіруси, які зумовлюють респіраторні захворювання людей. Тому — що ці штами вимагають спеціальних умов, а в Україні їх немає", – цитує завідувачку кафедри вірусології академії Ірину Дзюблик видання "День".

При цьому професорка додала, що вивчати вплив препарату на організм людини, інфікованої Covid-19, наразі нереально – знову ж таки, через брак умов.

Себто, якщо припустити, що препарат таки діє не лише на прототипний, але й на конкретний новий вірус (що вже є надто потужним припущенням), все одно маємо справу з антисептиком – наприклад, на кшталт звичайного спирту. З тією відмінністю, що його можна використовувати на слизових. Втім, "влучити" у вірус треба в той момент, коли він потрапив на слизову, але ще не проникнув у клітину. Завдання, м'яко кажучи, не з легких. Постійні ж полоскання зі страху можуть порушити місцевий імунітет і збільшити ризик інфікування.

Цікаво, що ведуча програми, під час якої транслювали рекламу Мар'яна Романяк заявила, що з нею погодили інший текст ролика.

"Перед зйомкою зі мною був погоджений інший текст, де не було жодного формулювання про коронавіруси. Кінцевий текст ролика був іншим!" – написала дівчина у Facebook.

При цьому сам виробник наполягає на своєму і акцентує, що "Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова підтвердив активність декаметоксину щодо складних вірусів, в тому числі, коронавірусу".

"Протефлазид"

В центрі ще одного скандалу опинився препарат "Протефлазид", зареєстрований в Україні як противірусний засіб. В інструкції до препарату йдеться, що він ефективний у боротьбі з вірусами грипу, герпесу, навіть гепатитами та ВІЛ.

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Власне, це настоянка двох трав – щучки дернистої та вейника наземного. "Флавоноїди, які входять до складу препарату, пригнічують реплікацію ДНК і РНК-вірусів", – йдеться в інструкції до засобу.

У скандал же препарат втрапив після того, як представник його виробника Олександр Гриневич заявив про його ефективність у протистоянні коронавірусу.

"Використавши комп'ютерну модель коронавіруса 2019 nCoV, створену китайськими фахівцями, мої колеги, використовуючи метод докінгу (молекулярного моделювання), показали, що діюча речовина Протефлазиду блокує важливий фермент коронавіруса, що може гальмувати розмноження вірусу. На початку березня 2020 на культурах клітин (з використанням доступного в Україні штаму коронавирусу) показано, що діюча речовина ефективно блокує розмноження коронавируса", – зазначив він у Facebook.

У мережі зразу ж акцентували, що препарат не пройшов необхідних випробувань у протидії інфекції і про нього немає досліджень у жодному науковому виданні. А також – на тому, що у потужність щічки у боротьбі з мікроорганізмом, з яким досі не впоралися найпотужніші лабораторії світу, повірити важко. Тим не менш, сам Гриневич оприлюднив посилання на сторінку Європейської комісії, де пропонують подавати стартапи, спрямовані на боротьбу з новим коронавірусом.

При цьому, у 2015-му, наприклад, газета "Сегодня" писала про те, що "в Україні розробили перший у світі препарат проти вірусу, що викликає рак" все про той самий "Протефлазид" після тематичної прес-конференції виробників.