Мрія для мира. Украинские самолеты против вируса

Источник: Корреспондент.net

Пандемия коронавируса привела к тому, что за услугами украинских грузовых самолетов гоняется весь мир. По данным Авиалиний Антонова, за время карантина Руслан и Мрія уже летали в не менее, чем 30 стран. Иногда эти полеты даже приводят к политическим скандалам, или конфузам, как в Дании, например, где Руслан назвали российским, а не украинским самолетом.

Что за самолеты

Самолету Ан-225 Мрія принадлежит мировой рекорд грузоподъемности. С размахом крыльев в 88 метров и длиной в 84 метра он стал гордостью советского, а затем и украинского авиапрома.

Первый полет Мрія совершила еще в 1988 году, но до сих пор это самый большой и грузоподъёмный самолёт в мире за всю историю авиации. Существует Мрія всего в одном экземпляре, второй самолет Украина пока так и не смогла достроить.

А вот самолетов Ан-124 Руслан в Украине целых семь. Также такие самолеты есть у России, Азербайджана и ОАЭ. До того, как появилась Мрія, именно Руслан считался крупнейшим по габаритам самолётом в мире.

Работа в коронавирус

В интервью DW генеральный директор украинской авиакомпании Антонов, которой принадлежат Русланы и Мрія, Михаил Харченко заявил, что "компания буквально завалена заказами". Харченко объясняет огромный спрос на самолеты их техническими возможностями. Обычно их заказываются для перевозки крупногабаритных грузов весом от 100 до 250 тонн.

В ситуации, когда каждая страна ждет срочной поставки десятков тонн защитных масок, противоэпидемиологических костюмов, очков, аппаратов ИВЛ, Мрія и Русланы, как нельзя лучше, могут удовлетворить такие потребности, указывает Харченко: "АН-124 и АН-225 одним рейсом могут доставить столько, сколько 5 или 6 Боингов.

Украинские самолеты, по данным Авиалиний Антонова, зафрахтованы чуть ли не до конца мая.

В Украине вклад государственного предприятия "Антонов" в борьбу против коронавируса часто называют "гуманитарной миссией". Однако, по данным концерна Укроборонпром, к которому относится Антонов, все нынешние рейсы самолетов коммерческие и частично осуществляются по натовской программе SALIS.

Антонов - партнер программы SALIS, которая была создана для того, чтобы 10 союзников по НАТО, среди которых Германия, Франция и Польша, могли быстро доставлять свои силы и оборудование туда, где они нужны. По контракту, подписанному в декабре 2018 года, Антонов должен обеспечивать заказчикам из НАТО гарантированный доступ к пяти своим Русланам до конца 2021 года.

Финансовые подробности этого контракта, в частности, сколько Украина зарабатывает на таких перевозках, не разглашаются.

Скандал в Польше

Во вторник, 14 апреля, Мрія доставила в Варшаву из Китая медицинские материалы. Но это вызвало волну вопросов в польской оппозиции о целесообразности использования государственных средств на аренду уникального, но очень дорогого самолета.

Польский интернет-портал Gazeta.pl опубликовала 15 апреля материал о том, что лидер польской оппозиционной партии Современная (Nowoczesna) Адам Шлапка подал запрос председателю высшей контрольной палаты Польши. Он попросил проконтролировать использование государственных средств для организации перевозки медицинского оборудования самолетом Ан-225. Политик подозревает, что использование именно этого самолета - это нецелевое использование государственных средств.

По словам Шлапки, министерство государственных активов Польши 8 апреля заявило, что в Польшу перевезут 400 тонн оборудования для борьбы с коронавируса, но Мрія привезла только 96 тонн.

В своем заявлении Адам Шлапка утверждает, что стоимость всей сделки оценивается в 12 миллионов злотых. По его мнению, столько оборудования можно было привезти другим – более дешевым самолетом.

"Из информации, доступной в СМИ, следует, что стоимость перелета в Варшаву составляет около 1,5 миллиона злотых. Если информация о сумме в 12 миллионов, о которой заявили государственные компании, которые организовали этот перелет, подтвердилась, то обычный грузовой перелет обошелся бы в 12 раз дешевле, чем самолетом АН-225. Для сравнения - власти Чехии за операцию с использованием меньшего самолета АН-124, который привез 102 тонны оборудования, заплатила 1,3 миллиона евро ", - заявил Шлапка.

При этом не всегда вес оборудования - это хороший показатель того, сколько за один раз может взять самолет на свой борт. Бывают, например, грузы, более легкие по весу, но большие по размеру. Поэтому необходимо также учитывать объем транспортируемых товаров.

Мрія привезла в Польшу 100 тонн защитных средств из Китая. В частности, 76 тонн защитных комбинезонов, 11 тонн щитов для защиты лица и 9 тонн медицинских масок. Всего же Ан-225 может брать на борт 225 тонн. Поэтому в Польше и начали задаваться вопросом, почему в страну попало значительно меньше товара.

"Этот один перелет смог заменить около 10 рейсов государственной авиакомпании LOT", - объяснил целесообразность заказа Мрії министр государственных активов Польши Яцек Сасин.

"Заявки на аренду этого самолета подавали несколько стран, а переговоры о его аренде длились не один день. Это уникальное транспортное средство”, - заявил gремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

А вот полякам прилет Мрії понравился, жители Варшавы приехали в аэропорт, несмотря на карантин, чтобы сфотографировать украинского гиганта.

Прибытие в Украину

В четверг, 23 апреля, АН-225 Мрія привез медицинский груз в Украину.

"Сегодня мы встречаем Мрію и большой груз из Китайской народной республики. Наша Мрія привезла в Украину 12 миллионов масок как для больниц, так и для аптечных сетей, привезли около 260 тысяч защитных очков для медиков и более 100 тысяч защитных костюмов 5-го уровня защиты", - заявил президент Владимир Зеленский, который приехал встречать Мрію лично. Вместе с ним были и другие чиновники. Всего самолет привез 103 тонны медицинского груза. Президент поблагодарил экипаж.

По словам Зеленского, объем перевезенного груза войдет в Книгу рекордов Гиннеса. Через неделю Мрія будет выполнять еще один рейс по заявке Украины.