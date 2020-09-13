МВД Беларуси сообщило о задержании 250 человек

Источник: Корреспондент.net

Правоохранительные органы задержали в различных районах Минска около 250 участников акций протеста. Об этом сообщило МВД Белоруссии в своем Telegram-канале 13 сентября.

Отмечается, что по состоянию на 15.00 в Беларуси зафиксировано 17 очагов протестов. По данным МВД, общая численность участников не превышает трех тысяч человек.

Министерство сообщило, что обстановка в стране контролируемая.

В различных районах белорусской столицы задержаны около 250 человек. Все они использовали флаги и иную символику, не зарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного", - заявили в МВД.

Также указывается, что протестующие заблокировали проезжую часть в разных районах Минска.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых структур начали разгонять людей, которые сегодня идут на акцию протеста из разных районов Минска.

Были закрыты восемь центральных станций метро. В центре Минска отключили мобильный По информации РБК, к стеле Минск - город-герой идут тысячи человек.

Кроме Минска, акции протеста проходят в Гродно, Гомеле, Лиде, Бобруйске, Бресте, Могилеве и Витебске. Там на улицы вышли от нескольких десятков до нескольких тысяч человек.