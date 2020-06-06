МВД проводит тотальные зачистки в Павлограде

Источник: Корреспондент.net

В Павлограде, где СБУ недавно раскрыла банду полицейских, пытавших людей и торговавших наркотиками, началась операция Министерства внутренних дел по зачистке региона. Туда приехал глава ведомства Арсен Аваков, глава Национальной полиции Игорь Клименко, операцией командует замглавы Нацполиции Вадим Троян. Об этом в субботу, 6 июня, сообщает пресс-служба МВД.

"Внутренняя безопасность НПУ, ГБР и СБУ провела следственные действия. Результат расследования - сотрудничество правоохранительных органов с наркоторговцами и другими преступниками. С сегодняшнего дня мы начинаем тотальную отработку региона", - заявил Аваков.

Он подчеркнул, что речь идет не только о Павлоградском отделе полиции, но и о других правоохранительных органах области.

Министр внутренних дел отметил, что заместитель министра Александр Гогилашвили будет отдельно координировать вопросы борьбы с наркопреступностью в области.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко переформатирует Павлоградский отдел полиции, вместе с четырьмя кустовыми подразделениями, которые в него входят.

"Кроме расформирования Павлоградского отдела полиции, будут оптимизированы структуры криминальной полиции, превенции и подразделений досудебного расследования. Лица, которые будут претендовать на руководящие должности и лица, проходящие по базе внутренней безопасности, будут вынуждены пройти процедуру проверки на полиграфе. После проверок будет сокращено до 20% личного состава", - заявил председатель Нацполиции.

Сейчас всех работников отдела вывели за штат. Отдельно проводится служебная проверка по факту фальсификации служебных материалов.

Временным руководителем отдела назначен начальник Департамента внутренней безопасности полковник Игоря Мартищука. В течение следующих трех недель будет сформирована новая команда, сотрудники которой пройдут аттестацию.

По решению председателя НПУ, обязательную проверку и переаттестацию пройдут около 500 работников Павлоградского отдела и его четырех подразделений.