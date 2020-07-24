МВД: "Угонщику" дали попробовать исчезнуть

Источник: Корреспондент.net

Правоохранители "дали попробовать исчезнуть" Роману Скрипнику, который накануне взял в заложники полицейского. Такое решение принял отпущенный захватчиком полковник Виталий Шиян, заявил в пятницу, 24 июля, спикер МВД Артем Шевченко в интервью Громадському радио.

Сейчас злоумышленника ищут вблизи села Большой Байрак Полтавской области, где обустроили штаб по поискам. Вокруг села большой массив полей и лесополос, где, по предварительным данным, может скрываться мужчина. Район поиска - около нескольких сотен гектаров.

"Скрипнику не дали убежать - ему дали попробовать исчезнуть, но на это была причина - у злоумышленника была граната, которую он угрожал применить, что повредило бы и ему, и окружающим. Поэтому лучше пусть теперь в лесах проходит операция по его поиску, чем он применил бы гранату", - объяснил Шевченко.

Он отметил, что было два варианта - отпустить Скрипника или нейтрализовать в машине. "Полковник выбрал такой оптимальный вариант", - говорит Шевченко.

Спикер МВД также сообщил, что жителям села, у которого идут поиски беглеца, посоветовали не выходить из дома. Правоохранители надеются, что злоумышленник не возьмет в заложники никого из жителей населенного пункта.