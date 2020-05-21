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21.05.2020

МВД: Выходить из карантина будем несколько месяцев

Источник: Корреспондент.net

Украина будет выходить из карантина еще несколько месяцев, до тех пор, пока не будет вакцины и эффективных протоколов лечения. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, передает Правительственный портал в четверг, 21 мая.

"Украина выходит из ситуации с коронавирусной инфекцией достаточно достойно, поскольку мы вовремя приняли правильные меры и ввели карантин. Также надо поблагодарить тех, кто держит дисциплину, и медиков. С 25 мая будут дальнейшие послабления карантина. Еще ослабления будут с 1 июня, но в целом несколько месяцев мы будем жить в режиме "мягких шагов". Пока у нас не будет вакцины, не будет четкого протокола лечения, мы должны быть очень осторожными", - сказал Аваков.

Министр добавил, что постепенно открываются пункты пропуска на границах с ЕС. В частности, было принято решение об открытии 66 пунктов пропуска на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой.

Тем не менее, ехать в Румынию или Польшу может только тот, кто имеет паспорт этой страны или вид на жительство, добавил Аваков.

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