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23.05.2019

МВФ готов к сотрудничеству после выборов

Источник: Корреспондент.net

Международный валютный фонд готов возобновить тесное сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового правительства, заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

"Миссия Фонда сейчас находится в Киеве, они проводят конструктивные дискуссии с властями относительно развития ситуации, а также экономической политики", - подчеркнул Райс.

На просьбу очертить перспективы дальнейшего взаимодействия, представитель МВФ отметил, что в Фонде ожидают назначения нового правительства Украины.

"Как только новое правительство будет сформировано после выборов, мы готовы вернуться к обсуждению нашего дальнейшего сотрудничества с Украиной", - отметил Райс.

Вместе с тем он не стал комментировать вопрос, представляет ли риски для завершения действующей программы Stand-By для Украины решение о роспуске Верховной Рады Украины и отставки правительства.

"Мы не комментируем политические изменения в какой-либо стране, следовательно я не буду комментировать этого в контексте Украины", - отметил Райс.

В связи с этим он вновь подчеркнул, что МВФ будет готов вернуться к сотрудничеству с Украиной после формирования нового правительства, отметив, что "МВФ тесно сотрудничал с Украиной на протяжении последних лет".

Райс также напомнил, что директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард общалась с Владимиром Зеленским, когда поздравляла его с победой на выборах. "Она подчеркнула, что МВФ по-прежнему готов помочь", - отметил представитель Фонда.

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