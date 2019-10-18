18.10.2019
МВФ готовит для Украины программу на три года
Источник: Корреспондент.net
Новая программа МВФ для Украины рассчитана на три года и будет направлена на сохранение макроэкономической стабильности и внедрение глубоких структурных реформ. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщил директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен, пишет Укринформ.
"Как я уже говорил, Украина достигла значительного уровня макроэкономической стабильности. Я думаю, что это важно сохранить", - отметил Томсен. В этой связи он подчеркнул, что одной из ключевых вещей стала модернизация работы Национального банка, которое предусматривало также укрепление его независимости. "И мы считаем абсолютно важным, чтобы это было сохранено", - подчеркнул представитель МВФ.
Кроме того, он обратил внимание на аспекты монетарной политики в Украине, а также надзора за финансовым сектором. В этом контексте представитель Фонда вспомнил дело ПриватБанка, которое рассматривается сейчас в судебном порядке. А также подчеркнул: важно, чтобы государство и в дальнейшем пыталось ограничить потери для налогоплательщиков.
Что касается структурных реформ в Украине, на которые МВФ обращает внимание перед заключением договоренностей о новой программе, Томсена назвал, в частности, земельную реформу, преодоление коррупции, а также усилия, направленные на большую открытость рынка в Украине.
В то же время, Томсен не уточнил, о какой сумме говорится в новой программе для Украины: "Мы еще не обсуждали сумму, поэтому я пока ничего не могу сказать об этом".
Представитель МВФ подчеркнул, что диалог с украинским правительством продолжается, и проходит в позитивном ключе. Он также отметил, что МВФ в течение следующих нескольких недель может направить миссию в Украину для обработки деталей по реформам.
Эту же информацию подтвердила министр финансов Оксана Маркарова, которая находится на переговорах с МВФ в Вашингтоне.
Новости раздела
Мир
18.10.2019
МВФ готовит для Украины программу на три года
Миссия МВФ может вскоре снова приехать в Украину для продолжения переговоров по новой программе.
Мир
18.10.2019
Юнкер расплакался на саммите ЕС
Стоит отметить, глава Еврокомиссии покидает пост, так как его полномочия истекают осенью 2019 года.
Мир
18.10.2019
Чертовски хороший Эрдоган. Перемирие в Сирии
Америка договорилась с Турцией о прекращении огня, чтобы курды смогли отвести свои силы от границы.
Мир
17.10.2019
Турция приостановит операцию в Сирии
Власти Турции согласились на предложение США и приостановят огонь на 120 часов, пока курдские силы не покинут север Сирии.
Мир
16.10.2019
Макрон и Меркель обсудили ход минских соглашений
Эммануэль Макрон и Ангела Меркель приветствуют положительные сдвиги в реализации "Минска".
Мир
16.10.2019
Трамп не против российской помощи Сирии
Курды владеют хорошим оборонным потенциалом и знают, как постоять за себя, считает президент США.
Мир
16.10.2019
Джонсон: Сделка по Brexit почти достигнута
Борис Джонсон все же подчеркнул, что "пока еще не все разногласия устранены". Brexit должен состояться уже 31 октября 2019 года.
Мир
15.10.2019
В Совбезе ООН состоится срочное заседание по Сирии
Закрытое заседание созывают Франция, Великобритания, Германия, Польша и Бельгия. Это будет уже второе заседание по данному вопросу.
Мир
15.10.2019
Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной мира
Пластический хирург провел собственное исследование, назвав топ-5 самых красивых женщин современности.
Мир
15.10.2019
Пенс летит в Турцию из-за нападения на Сирию
Майк Пенс отправится в Турцию в течение 24 часов. Причиной срочного визита стали военные действия турецких войск на севере Сирии.