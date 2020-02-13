13.02.2020
МВФ не может назвать сроки выделения траншей Киеву
Источник: Корреспондент.net
Дата утверждения новой программы сотрудничества Украины с МВФ пока не утверждена, продолжается конструктивный диалог по ряду вопросов.
"Я не могу сейчас назвать точную дату", – сказал он, добавив, что соответствующее решение будет принимать Совет директоров МВФ.
При этом Райс отметил, что Фонд сейчас ведет очень активный и конструктивный диалог с Украиной.
"Укрепление верховенства закона, искоренение коррупции, усиление конкуренции, открытие рынков, уменьшение роли государства и олигархов, расчетливая фискальная политика, независимость центрального банка – это главные вопросы, которые сейчас обсуждаются и по которым есть прогресс”, - сказал он.
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