МВФ не может назвать сроки выделения траншей Киеву

Источник: Корреспондент.net

Дата утверждения новой программы сотрудничества Украины с МВФ пока не утверждена, продолжается конструктивный диалог по ряду вопросов.

"Я не могу сейчас назвать точную дату", – сказал он, добавив, что соответствующее решение будет принимать Совет директоров МВФ.

При этом Райс отметил, что Фонд сейчас ведет очень активный и конструктивный диалог с Украиной.

"Укрепление верховенства закона, искоренение коррупции, усиление конкуренции, открытие рынков, уменьшение роли государства и олигархов, расчетливая фискальная политика, независимость центрального банка – это главные вопросы, которые сейчас обсуждаются и по которым есть прогресс”, - сказал он.