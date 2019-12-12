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12.12.2019

МВФ не называет сроков нового соглашения с Киевом

Источник: Корреспондент.net

МВФ пока не может назвать дата заседания совета директоров по утверждению новой трехлетней программы для Украины на $5,5 млрд. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщил представитель Фонда Джерри Райс.

Он указал, что пока достигнута предварительная договоренность о новой программе расширенного финансирования на уровне менеджмента Фонда, которая должна еще стать предметом обсуждении совета директоров.

Райс напомнил о телефонном разговоре директора МВФ Кристалины Георгиевой с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого были отмечены существенные успехи Украины в последние месяцы, и готовность Фонда поддержать Киев в его усилиях по переводу его экономики на путь более высокого, устойчивого и всеобъемлющего роста.

В то же время представитель Фонда также указал и на слова Георгиевой, что экономический успех Украины в решающей степени зависит от укрепления правопорядка, улучшения судебной системы, уменьшения роли корыстных интересов в экономике. По его словам, важно также защитить достижения в деле очистки банковской системы и возместить понесенные налогоплательщиками крупные расходы при выводе банков с рынка.

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