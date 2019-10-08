МВФ оценил потери мировой экономики из-за торговых конфликтов

Источник: Корреспондент.net

Мировая экономика в результате глобальных торговых конфликтов потеряет к 2020 году около $700 млрд, или около 0,8% мирового ВВП, при этом рост мировой торговли почти прекратился. Об этом заявила во вторник директор - распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передает ТАСС.

"Для мировой экономики совокупный эффект от торговых конфликтов может означать потерю около $700 млрд к 2020 году, или около 0,8% от (мирового - ред.) ВВП", - подчеркнула она. "Мы уже говорили в прошлом о вреде торговых споров. Теперь мы видим, что они на самом деле имеют негативные последствия - рост мировой торговли практически прекратился", - добавила глава МВФ.

Георгиева призвала международное сообщество "сотрудничать с целью найти долгосрочное решение по торговле" и рекомендовала обратить внимание на проблемы субсидирования, прав интеллектуальной собственности и передачи технологий. "Мы также нуждаемся в более современной глобальной торговой системе, в частности, в том, чтобы в полной мере раскрыть потенциал электронной торговли. Главное - улучшить систему, а не отказываться от нее", - заключила она во время своего первого выступления в качестве главы фонда.

Наиболее острым конфликтом в сфере торговли на сегодняшний день является спор между США и Китаем, которые в течение прошлого года неоднократно вводили таможенные пошлины против друг друга. Президент США Дональд Трамп пытается сократить торговый дефицит, а Пекин, не соглашаясь с политикой Вашингтона, отвечает на это аналогичными мерами. Помимо этого, США в 2018 году ввели таможенные пошлины на импорт стали и алюминия, что вызвало резкую критику, в том числе со стороны их союзников в Европе.

МВФ также прогнозирует снижение темпов роста экономики у почти 90% стран мира, в 2019 году они станут самыми низкими с начала десятилетия, отметила Кристалина Георгиева. Она напомнила, что "два года назад мировая экономика была в синхронизированном экономическом подъеме", и с точки зрения ВВП темпы экономического роста 75% стран мира ускорились. На сегодняшний день, по словам Георгиевой, рост мировой экономики замедляется.

"В 2019 году мы ожидаем снижение экономического роста в почти 90% [стран] мира. Мировая экономика сейчас находится в синхронизированном спаде. Этот широкомасштабный спад означает, что темпы экономического роста в этом году упадут до самого низкого показателя с начала десятилетия", - отметила она.

На следующей неделе МВФ опубликует новый прогнозно-аналитический доклад по состоянию и ближайшим перспективам мировой экономики, в котором, по словам Георгиевой, "будут содержаться корректировки на 2019 и 2020 годы в сторону понижения" темпов роста мировой экономики.