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08.10.2019

МВФ оценил потери мировой экономики из-за торговых конфликтов

Источник: Корреспондент.net

Мировая экономика в результате глобальных торговых конфликтов потеряет к 2020 году около $700 млрд, или около 0,8% мирового ВВП, при этом рост мировой торговли почти прекратился. Об этом заявила во вторник директор - распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передает ТАСС.

"Для мировой экономики совокупный эффект от торговых конфликтов может означать потерю около $700 млрд к 2020 году, или около 0,8% от (мирового - ред.) ВВП", - подчеркнула она. "Мы уже говорили в прошлом о вреде торговых споров. Теперь мы видим, что они на самом деле имеют негативные последствия - рост мировой торговли практически прекратился", - добавила глава МВФ.

Георгиева призвала международное сообщество "сотрудничать с целью найти долгосрочное решение по торговле" и рекомендовала обратить внимание на проблемы субсидирования, прав интеллектуальной собственности и передачи технологий. "Мы также нуждаемся в более современной глобальной торговой системе, в частности, в том, чтобы в полной мере раскрыть потенциал электронной торговли. Главное - улучшить систему, а не отказываться от нее", - заключила она во время своего первого выступления в качестве главы фонда.

Наиболее острым конфликтом в сфере торговли на сегодняшний день является спор между США и Китаем, которые в течение прошлого года неоднократно вводили таможенные пошлины против друг друга. Президент США Дональд Трамп пытается сократить торговый дефицит, а Пекин, не соглашаясь с политикой Вашингтона, отвечает на это аналогичными мерами. Помимо этого, США в 2018 году ввели таможенные пошлины на импорт стали и алюминия, что вызвало резкую критику, в том числе со стороны их союзников в Европе.

МВФ также прогнозирует снижение темпов роста экономики у почти 90% стран мира, в 2019 году они станут самыми низкими с начала десятилетия, отметила Кристалина Георгиева. Она напомнила, что "два года назад мировая экономика была в синхронизированном экономическом подъеме", и с точки зрения ВВП темпы экономического роста 75% стран мира ускорились. На сегодняшний день, по словам Георгиевой, рост мировой экономики замедляется.

"В 2019 году мы ожидаем снижение экономического роста в почти 90% [стран] мира. Мировая экономика сейчас находится в синхронизированном спаде. Этот широкомасштабный спад означает, что темпы экономического роста в этом году упадут до самого низкого показателя с начала десятилетия", - отметила она.

На следующей неделе МВФ опубликует новый прогнозно-аналитический доклад по состоянию и ближайшим перспективам мировой экономики, в котором, по словам Георгиевой, "будут содержаться корректировки на 2019 и 2020 годы в сторону понижения" темпов роста мировой экономики.

Сложившаяся ситуация, предупреждает руководитель организации, может привести к "нарушению цепочек сбыта, разрозненным секторам торговли и "цифровой Берлинской стене", которая вынудит страны выбирать между технологическими системами". Такие проблемы, подчеркивает Георгиева, могут "продлиться целое поколение". По ее мнению, в связи со взаимосвязанной экономикой "многие другие страны вскоре почувствуют воздействие этих конфликтов".

Рост госдолга и низкие процентные ставки

По мнению МВФ, "если произойдет крупный экономический спад, корпоративный долг под угрозой дефолта возрастет до $19 трлн, или почти 40% от общего объема задолженности в восьми крупнейших экономиках". "Это выше уровней, наблюдавшихся во время [прошлого] финансового кризиса", - пояснила Георгиева. Речь идет о Великобритании, Германии, Испании, Италии, Китае, США, Франции и Японии.

Директор - распорядитель фонда указала на принятие важных мер в денежно-кредитной политике. "Когда это целесообразно, центральные банки должны держать процентные ставки низкими. ...Однако низкие ставки, которые находятся в этом положении длительное время, также приводят к негативным побочным и непредвиденным последствиям", - подчеркнула она, отметив необходимость обращать внимание и на налогово-бюджетную политику, которая "должна играть центральную роль".

"На самом деле низкие процентные ставки могут дать некоторым политикам дополнительные финансовые средства на (их - ред.) расходы. ... Этот совет не будет работать повсеместно. В мировом масштабе государственный долг приближается к рекордным показателям", - указала глава МВФ, подчеркнув необходимость "скоординированных мер реагирования в бюджетной сфере", если "падение темпов роста мировой экономики будут гораздо значительнее, чем ожидалось". "Позвольте мне внести ясность. Мы не находимся в такой ситуации", - добавила Георгиева. По ее словам, "международное сотрудничество можно использовать во взаимовыгодных целях".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что с начала осени пошлины на китайские товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов увеличатся с 10 до 15%, а с 1 октября пошлины на товары общей стоимостью 250 миллиардов долларов вырастут с 25 до 30%

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