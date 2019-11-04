МВФ отложил финпомощь Украине - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Международный валютный фонд отложил транш для Украины поскольку его члены опасаются, что президент Владимир Зеленский не вернет выведенных из украинских банков активов, сообщили The Wall Street Journal источники, близкие к переговорам.

Отмечается, что в МВФ заявили Зеленскому, что он должен более агрессивно добиваться возвращения выведенных средств, чтобы выполнить свое обещание очистить финансовую систему, подорванную мошенничеством, отмыванием денег и воровством, говорится в материале.