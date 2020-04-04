МВФ ждет окончательного принятия закона о банках

Источник: Корреспондент.net

Международный валютный фонд в целом поприветствовал принятие законопроекта о банках в Украине, но вместе с тем ожидает, когда он будет принят в целом.

"Мы приветствуем поддержку парламентом Украины в первом чтении законодательства, направленного на усиление основ реструктуризации банков, и ожидаем на его окончательное принятие. Мы также рассчитываем на принятие изменений в бюджет на 2020 год, которые помогут власти дать ответ на чрезвычайные вызовы, которые возникли вследствие COVID-19", – отметил Люнгман.

Он также призвал Украину продолжить работу со Всемирным банком для "обеспечения эффективного, прозрачного и конкурентоспособного рынка земли".