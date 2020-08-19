Мятежники в Мали объяснили захват власти

Источник: Корреспондент.net

Захватившие власть в Мали военные не заинтересованы в удержании власти и готовы передать ее гражданской администрации после проведения честных выборов в стране.

По его данным, в среду мятежные военные в телеобращении к согражданам заявили, что заинтересованы не в получении власти, а в здоровье страны.

Именно поэтому они вынуждены были вмешаться в ситуацию из-за растущего хаоса и анархии, утверждают командиры мятежников.

Они пообещали политические преобразования, чтобы "дать Мали сильные институты власти, способные более качественно управлять нашей повседневной жизнью и восстановить доверие между правителями и народом".