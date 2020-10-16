МЗС відреагувало на звинувачення Мінська в недружніх діях України

Источник: www.eurointegration.com.ua

Україна відкидає звинувачення Мінська в недружніх діях і завжди буде вітати людей, які поділяють демократичні цінності і хочуть реалізувати себе в Україні.

Про це заявила речниця МЗС України Катерини Зеленко, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зеленко прокоментувала виклик посла України Ігоря Кизима до білоруського МЗС, де йому вручили ноту через указ президента Володимира Зеленського про залучення до України білоруських IT-фахівців.

"Україна відкидає звинувачення Мінська в недружніх діях. Наша держава традиційно відкрита і дружня для громадян Білорусі. Ще до початку кризи в Білорусі рух між нашими країнами був максимально вільним, а міжлюдські і бізнес-контакти все міцніли", - заявила Зеленко.

Вона зазначила, що Україна - демократична європейська держава, віддана європейським цінностям, серед яких захист прав і свобод людини має фундаментальне значення.

"Ми завжди будемо вітати в Україні людей, які поділяють ці цінності і хочуть реалізувати себе в нашій державі", - підкреслили в міністерстві.

Володимир Зеленський підписав указ для розвитку інвестиційного потенціалу України та залучення ІТ-фахівців та інноваторів з Білорусі 4 жовтня.

У МЗС Білорусі заявили, що крок України "межує з втручанням у внутрішні справи Республіки Білорусь".

Офіційний Мінськ підкреслив, що залишає за собою право на застосування відповідних заходів щодо захисту національних інтересів згідно з міжнародними нормами.